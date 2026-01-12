Piedimonte Matese assalto notturno alla Bper in via Ferritto | colpo fallito

Nella notte di Piedimonte Matese, una banda ha tentato di mettere a segno un furto presso la filiale Bper di via Ferritto. L’assalto, però, si è concluso senza successo. La polizia è intervenuta prontamente, avviando le indagini per identificare i responsabili. L’episodio ha generato preoccupazione tra i cittadini e sottolinea l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza nel centro urbano.

Notte di paura e tensione a Piedimonte Matese, dove una banda ha tentato un assalto alla filiale Bper di via Ferritto, in pieno centro cittadino. Il raid è avvenuto intorno alle 3.30, quando i malviventi hanno approfittato delle ore più silenziose per entrare in azione. Un piano studiato nei dettagli che, però, si è rivelato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Piedimonte Matese, assalto notturno alla Bper in via Ferritto: colpo fallito Leggi anche: Colpo notturno fallito, ventisettenne fermato dalla Polizia durante un’irruzione in un negozio di generi alimentari Leggi anche: Riaperti i punti nascita di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Assalto notturno alla banca Bper di Piedimonte Matese, preso di mira il bancomat; Piedimonte Matese, banda del bancomat in fuga senza i soldi; PIEDIMONTE MATESE - Colpo notturno alla BPER: i ladri sventrano lo sportello bancomat con un’auto. Piedimonte Matese, assalto fallito alla Bper: banda in fuga dopo raid notturno - A Piedimonte Matese, nel Casertano, l'altra notte una banda ha tentato l’assalto alla filiale della banca Bper, in via Ferritto. pupia.tv

Furto nella notte a Piedimonte Matese: bancomat sradicato da ignoti Piedimonte Matese. Colpo notturno ai danni della filiale Bper, ex Banca Popolare di Ancona, in via Ferritto. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3 di sabato mattina, ignoti hanno scardi - facebook.com facebook

Assalto notturno alla #banca Bper di #piedimonte matese, preso di mira il bancomat x.com

