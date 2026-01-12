Piano ex Interzuccheri nella bufera | Approvato senza coinvolgerci

Il piano ex Interzuccheri è stato approvato senza un reale coinvolgimento delle parti interessate. Mentre si annuncia la chiusura al traffico pesante di via Colombo con grande enfasi, dall’altra si procede senza un confronto aperto, adottando decisioni rapide e senza dialogo sulle nuove logistiche. Una gestione che solleva dubbi sulla trasparenza e sulla partecipazione dei cittadini alle scelte che li riguardano.

"La chiusura al traffico pesante di via Colombo, in pompa magna, da una parte. E dall’altra l’ok in tutta fretta, nel silenzio e senza confronto, all’ennesima logistica. L’amministrazione Fusè si distingue, ancora una volta, per ipocrisia e incoerenza: sul piano all’ex Interzuccheri faccia marcia indietro". Durissimo attacco d’inizio anno del Partito Democratico all’amministrazione comunale. La scintilla, il rigetto delle osservazioni al progetto di logistica sull’area dismessa presentate sia dal Pd che da un gruppo di residenti, e le modalità di approvazione. La firma quella della segretaria pd Tatiana Tritone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

