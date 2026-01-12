PetrolValves acquisita da Avk Industrial Solutions
Avk Industrial Solutions S.r.l. ha completato l’acquisizione dello stabilimento di PetrolValves, specializzato nella produzione di valvole triple offset. Questa operazione rafforza la presenza nel settore e amplia le capacità produttive dell’azienda, permettendo di offrire soluzioni sempre più complete e affidabili ai propri clienti. L’iniziativa si inserisce nella strategia di crescita e sviluppo di Avk, mantenendo alta l’attenzione alla qualità e all’innovazione nel settore industriale.
Avk Industrial Solutions S.r.l. è lieta di annunciare l’acquisizione dello stabilimento produttivo di valvole triple offset di PetrolValves S.p.A. di Piacenza, situato in strada di Gerbido. Avk Industrial Solutions S.r.l. è una società interamente controllata dal gruppo danese Avk Group, che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Riello acquisita da Ariston, chieste garanzie occupazionali e piano industriale
Leggi anche: Warren Buffett punta su Google. Acquisita una quota da 4,9 miliardi
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.