PetrolValves acquisita da Avk Industrial Solutions

Da ilpiacenza.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Avk Industrial Solutions S.r.l. ha completato l’acquisizione dello stabilimento di PetrolValves, specializzato nella produzione di valvole triple offset. Questa operazione rafforza la presenza nel settore e amplia le capacità produttive dell’azienda, permettendo di offrire soluzioni sempre più complete e affidabili ai propri clienti. L’iniziativa si inserisce nella strategia di crescita e sviluppo di Avk, mantenendo alta l’attenzione alla qualità e all’innovazione nel settore industriale.

Avk Industrial Solutions S.r.l. è lieta di annunciare l’acquisizione dello stabilimento produttivo di valvole triple offset di PetrolValves S.p.A. di Piacenza, situato in strada di Gerbido. Avk Industrial Solutions S.r.l. è una società interamente controllata dal gruppo danese Avk Group, che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Riello acquisita da Ariston, chieste garanzie occupazionali e piano industriale

Leggi anche: Warren Buffett punta su Google. Acquisita una quota da 4,9 miliardi

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.