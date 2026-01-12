PetrolValves acquisita da Avk Industrial Solutions

Avk Industrial Solutions S.r.l. ha completato l’acquisizione dello stabilimento di PetrolValves, specializzato nella produzione di valvole triple offset. Questa operazione rafforza la presenza nel settore e amplia le capacità produttive dell’azienda, permettendo di offrire soluzioni sempre più complete e affidabili ai propri clienti. L’iniziativa si inserisce nella strategia di crescita e sviluppo di Avk, mantenendo alta l’attenzione alla qualità e all’innovazione nel settore industriale.

