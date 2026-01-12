Pestaggio mortale in carcere | sette arresti per omicidio aggravato

Sette persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul pestaggio mortale avvenuto in un carcere di Avellino. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, coordinando le attività della Squadra Mobile e del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria. L’indagine mira a chiarire le dinamiche dell’episodio e a responsabilizzare i coinvolti per omicidio aggravato.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino e del N.I.C. della Polizia Penitenziaria – Nucleo Investigativo Regionale per la Campania ha dato esecuzione all'Ordinanza applicativa di Misura coercitiva della Custodia Cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confront i di 7 persone, ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini, in ordine al delitto di omicidio aggravato. Trattasi di un'indagine avviata a seguito dei fatti occorsi la sera del 22 ottobre 2024, presso la Casa Circondariale "A.

