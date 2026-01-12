Pesta a sangue la moglie per mesi le aggressioni anche davanti ai bambini

Una donna è stata vittima di anni di violenze da parte del marito, con aggressioni ripetute anche davanti ai figli. La polizia di Foligno ha adottato misure cautelari, tra cui l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, nei confronti di un uomo di 51 anni. L’intervento mira a garantire la sicurezza della vittima e dei minori coinvolti in questa situazione di maltrattamenti.

