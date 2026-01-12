Pesta a sangue la moglie per mesi le aggressioni anche davanti ai bambini
Una donna è stata vittima di anni di violenze da parte del marito, con aggressioni ripetute anche davanti ai figli. La polizia di Foligno ha adottato misure cautelari, tra cui l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, nei confronti di un uomo di 51 anni. L’intervento mira a garantire la sicurezza della vittima e dei minori coinvolti in questa situazione di maltrattamenti.
Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La polizia di Foligno ha eseguito una ordinanza cautelare applicativa delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese a carico di un 51enne straniero. La misura è stata disposta dal gip, il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: "Calci, pugni e minacce di morte alla moglie anche davanti ai figli": empedoclino scarcerato dopo la condanna
Leggi anche: Botte alla moglie per la gelosia davanti ai figli piccoli, tenta di aggredire anche i Carabinieri e viene arrestato
Pestò a sangue l’ex moglie. Impugnata l’assoluzione. I pm: linguaggio scorretto - Il presidente dell’Anm: "Argomentazioni non in linea con la Corte europea". quotidiano.net
For his first love, he hurt her on their wedding day; she faked death abroad, he regretted.
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.