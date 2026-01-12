Peretola Ingegneri Firenze | Da Prato segnale di concretezza valutazioni devono riflettere le diverse esposizioni territoriali
A Peretola, gli ingegneri di Firenze evidenziano l'importanza di valutazioni tecniche e dati concreti, considerando le diverse esposizioni territoriali. L'apertura al confronto e alle analisi obiettive rappresenta un passo importante dopo periodi di segnali contraddittori e discussioni sterili. Un approccio basato su dati misurabili permette di affrontare le questioni con maggiore concretezza e chiarezza, favorendo decisioni più informate e condivise.
"L’apertura di un confronto basato su analisi tecniche e su dati misurabili rappresenta di per sé una buona notizia, soprattutto dopo una lunga fase caratterizzata da segnali contraddittori e da contrapposizioni sterili". A dirlo è Claudia Nati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
