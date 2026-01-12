Un uomo di 53 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Manciano, in provincia di Grosseto, nella serata di domenica 11 gennaio. L’incidente si è verificato lungo la strada della Sgrilla, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle condizioni del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e le autorità stanno ancora accertando le dinamiche dell’incidente.

Grosseto, 12 gennaio 2025 – Un uomo di 53 anni è rimasto ferito in un incidente stradale nella serata di domenica 11 gennaio a Manciano, lungo la strada della Sgrilla, in provincia di Grosseto. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza infermieristica della Misericordia di Manciano, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, per i soccorsi e la messa in sicurezza dell'area. Il ferito è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto, 53enne ferito in un incidente

