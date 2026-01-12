Perché Taylor è diventato un idolo dei tifosi della Lazio molto prima di segnare un gol

Perché Taylor è diventato un idolo dei tifosi della Lazio molto prima di segnare un gol? Spesso si pensa che l’affetto si costruisca solo con le reti, ma in alcuni casi il rispetto e la fiducia si consolidano già con le qualità e il comportamento in campo. Questo è stato evidente nel caso di Taylor, che ha conquistato l’affetto dei sostenitori grazie alle sue prestazioni e alla sua professionalità, prima ancora di trovare la rete.

Può un giocatore diventare l'idolo dei tifosi ancora prima di segnare un gol? Teoricamente sì, se si tratta di un super nome che arriva come colpo di mercato ( Cristiano Ronaldo alla Juventus o Luka Modric al Milan ), ma non è questo il caso. Perché Kenneth Taylor, 23 anni, non è uno di quei giocatori che infiammano le folle, eppure a Roma, sponda Lazio, il suo arrivo dall'Ajax, con debutto ieri contro il Verona, ha scatenato un grandissimo entusiasmo. Il motivo è presto detto, ed è unicamente legato al suo cognome: Taylor. Che in una città che da sempre vive una grande rivalità vuol dire tantissimo, perché sia per i tifosi della Lazio che per quelli della Roma il cognome Taylor non è un cognome qualunque. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

