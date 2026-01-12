Perché si dice ‘fa un freddo cane?’ Ecco spiegato il motivo dell’uso di questa espressione

L’espressione “fa un freddo cane” viene comunemente usata per descrivere temperature molto basse. Ma da dove deriva questa frase? In questa breve spiegazione, analizzeremo l’origine e il significato di questa espressione, offrendo un chiarimento semplice e preciso sul suo uso quotidiano. Scopriremo così come questa frase si sia consolidata nel linguaggio popolare, riflettendo l’intensità del freddo in modo colloquiale.

Alzi la mano chi, in questi giorni di gelo siberiano, non ha detto almeno una volta “ Fa un freddo cane ”. Un’espressione che utilizziamo spesso per indicare le temperature in picchiata e che è diventata ormai parte del linguaggio quotidiano. Ma perché diciamo proprio “ Fa un freddo cane ”? Come mai il nostro amato amico a quattro zampe è associato all’aria gelida che mal sopportiamo? Una spiegazione sola non c’è. Ci sono però diverse ipotesi che provano a indicarci l’origine di questo comunissimo detto. LEGGI ANCHE: — ‘Ammazza che giannetta!’, sai perché a Roma si dice così quando tira vento? Secondo alcuni, il modo di dire sarebbe da ricondurre addirittura all’antica Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

