Perchè nella partita tra AGCOM e Cloudflare il calcio non c’entra

Nella disputa tra AGCOM e Cloudflare, il calcio non ha alcun ruolo. La questione riguarda il Piracy Shield, lo strumento antipirateria di Cloudflare, e la mancata applicazione delle richieste dell’Autorità. Si tratta di una controversia tecnica e normativa, senza collegamenti con eventi sportivi o il mondo del calcio. L’attenzione è rivolta alle responsabilità e alle procedure legate alla gestione della pirateria online.

L’Autorità Garante delle Comunicazioni e il gigante Cloudfare sono ai ferri corti. Oggetto del contendere è il Piracy Shield, lo scudo antipirateria, che l’azienda statunitense non avrebbe applicato quando richiesto. I titolari di diritti di eventi sportivi (o di intrattenimento) segnalano i domini web e gli IP legati a streaming illegali ed entro trenta minuti i gestori di VPN e fornitori di DNS devono bloccarli. Costi quel che costi, senza esitazione. Questo è il succo del Piracy Shield, il sistema introdotto dal febbraio 2024 dall’ AGCOM per contrastare la pirateria in Italia (Serie A in primis). 🔗 Leggi su It.insideover.com Leggi anche: Cloudflare sotto accusa: FAPAV difende la sanzione Agcom Leggi anche: Non ha bloccato contenuti pirata: l'Agcom sanziona Cloudflare per 14 milioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cloudflare, Agcom e Piracy Shield: la multa è un caso internazionale. Tutte le reazioni - E non è escluso che certi uffici della diplomazia siano già in movimento per ricucire uno strappo ch ... dday.it

