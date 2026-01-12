Perché nel 2026 mangerò più carboidrati

Nel 2026, prevedo di consumare più carboidrati, alimenti che rappresentano un piacere semplice e genuino. Dal croissant caldo al cioccolato alle classiche pietanze di pasta come i rigatoni cacio e pepe, i carboidrati sono una fonte di energia e di soddisfazione quotidiana. Questa scelta riflette un approccio equilibrato e consapevole verso una dieta varia e gratificante.

I carboidrati sono il paradiso, è innegabile. Un croissant caldo al cioccolato. Una ciotola gigante di rigatoni cacio e pepe. Una fetta di pane a lievitazione naturale, spessa, e con una generosa spalmata di burro biologico e marmellata. Eppure, per molti di noi cresciuti durante il periodo di massimo splendore della cultura della dieta, i carboidrati sono sempre accompagnati dal senso di colpa. Ci è stato insegnato che dobbiamo guadagnarceli, limitarli, nasconderli come un piacere proibito. La moderna cultura alimentare, dalla sua fondazione, sembra sempre avere avuto bisogno di trovare un capro espiatorio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché nel 2026 mangerò più carboidrati Leggi anche: Il pollo è moderno e democratico. Mangerò più manzo Leggi anche: Perché nel 2026 costerà di più andare in Giappone La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ho perso 40 kg seguendo una dieta a basso contenuto di carboidrati e nel 2026 non mangerò più né ... Il racconto di #AntonioMedugno continua raccontato che quella sera a casa di Signorini avrebbe chiesto di fare una doccia e in bagno avrebbe mandato dei messaggi all'ex manger chiedendo di andarlo a prendere perché voleva andarsene. Lui però gli avre - facebook.com facebook

