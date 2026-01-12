Perché lo stesso rigore di Rrahmani su Mkhitaryan non è stato concesso in altre partite di campionato

La differenza nel trattamento tra la trattenuta di Rrahmani su Mkhitaryan e altre sfide di campionato deriva dall’interpretazione soggettiva dell’arbitro e delle variabili legate allo step on foot. Questa discrezionalità, spesso supportata anche dal VAR, rende difficile applicare in modo uniforme il regolamento, lasciando al fischietto la decisione finale. La casistica evidenzia come, in alcuni casi, la soglia di tolleranza possa variare in base alla valutazione del contatto e delle circostanze

