Perché la strategia cinese contro la povertà ha successo? Un accademico italiano spiega le chiavi del modello

Perché la strategia cinese contro la povertà si è rivelata efficace? Un accademico italiano analizza le principali politiche adottate dalla Cina, evidenziando l'importanza di interventi mirati, della rapida industrializzazione e di un approccio valutativo continuo. Il professor Oliviero Frattolillo, esperto di Storia e Istituzioni dell’Asia, illustra le chiavi di un modello che ha contribuito significativamente alla riduzione della povertà nel paese.

