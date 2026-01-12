Perché la strategia cinese contro la povertà ha successo? Un accademico italiano spiega le chiavi del modello

Perché la strategia cinese contro la povertà si è rivelata efficace? Un accademico italiano analizza le principali politiche adottate dalla Cina, evidenziando l'importanza di interventi mirati, della rapida industrializzazione e di un approccio valutativo continuo. Il professor Oliviero Frattolillo, esperto di Storia e Istituzioni dell’Asia, illustra le chiavi di un modello che ha contribuito significativamente alla riduzione della povertà nel paese.

Strategie mirate, rapida industrializzazione, e interventi ad hoc valutati progressivamente. Il professore di Storia e Istituzioni dell’Asia Oliviero Frattolillo spiega quali sono a suo parere le politiche più efficaci messe in atto dalla Cina negli ultimi anni nell’ambito della riduzione delle. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

