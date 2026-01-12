Perché i media turchi si sono accaniti su Can Yaman | la guerra alla droga del Governo colpisce le star non gli spacciatori
Il caso di Can Yaman evidenzia come la campagna antidroga del governo turco si concentri sulle celebrità, piuttosto che sui traffici illeciti. I media turchi hanno enfatizzato le vicende personali dell’attore, mentre l’attenzione verso i veri responsabili dello spaccio sembra passare in secondo piano. Questa strategia solleva interrogativi sulla reale efficacia delle politiche antidroga e sui metodi adottati dalle autorità turche.
Il caso Can Yaman apre uno scenario inquietante sulla politica antidroga in Turchia. Il governo di Erdo?an vuole colpire i consumatori famosi per fare finire sui giornali, ignorando i veri trafficanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
