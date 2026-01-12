L'acne stagionale è un fenomeno comune che provoca la comparsa di brufoli in determinati periodi dell’anno, come estate e inverno. Questa condizione può essere influenzata da fattori climatici, cambiamenti ormonali e alterazioni della produzione di sebo. Comprendere le cause può aiutare a gestire meglio la pelle, adottando pratiche e prodotti adeguati alle esigenze stagionali.

Sai cos’è l’ acne stagionale? Per farla breve è il motivo per cui in certi periodi dell’anno, soprattutto estate e inverno, sulla pelle compare qualche brufolo di troppo. Ciclo in arrivo, periodo stressante e qualche strappo alla dieta di troppo hanno un prezzo. Però abbiamo imparato ad accettare (più o meno) la comparsa sporadica di un brufolo e sappiamo che, quando succede, bisogna trattarlo con gentilezza, anche perché spremerlo potrebbe essere pericoloso. Ma cosa succede quando la pelle è normalmente equilibrata e, senza un motivo apparente, diventa impura e con brufoli sotto pelle proprio in certi momenti dell’anno? La risposta sta nei cambi stagionali e in una serie di fattori spesso sottovalutati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché ho più brufoli in inverno e in estate?

Leggi anche: Hojlund rivela: «Lo United è stato chiaro con me in estate, ecco perché ho scelto il Napoli»

Leggi anche: Milan, Gerry Cardinale: “Ho speso più di tutti quest'estate, voglio innovare come Berlusconi"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

1 Hour Chinese Listening HSK 5–6 | My Story of Living in 7 Countries

Dopo le feste la tua pelle è più impura del solito Ecco perchè un trattamento detox potrebbe fare al caso tuo! Dopo le feste il nostro viso inizia a mandare segnali chiari: brufoli sotto pelle, impurità persistenti, pori più evidenti, colorito grigio, texture irregolare. I - facebook.com facebook