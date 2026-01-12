Perché gli uccelli muovono la testa avanti e indietro quando camminano | a cosa serve l'head-bobbing

Gli uccelli come i piccioni muovono la testa avanti e indietro durante la camminata, un comportamento noto come

Piccioni e altri uccelli muovono la testa avanti e indietro quando camminano a terra. Questo comportamento si chiama "head-bobbing" ed è in realtà il corpo a muoversi, non la testa, che rimane invece immobile. Questa curiosa andatura serve a mantenere l'equilibrio e a stabilizzare la vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

