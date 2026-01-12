Perché Conte non si è presentato in tv dopo Inter-Napoli | Diletta Leotta ci resta male

Da fanpage.it 12 gen 2026

Dopo l’Inter-Napoli, Antonio Conte non è apparso in diretta televisiva, lasciando spazio al vice Stellini. La conduttrice Diletta Leotta ha cercato di mantenere un clima sereno, invitando Ciro a comunicare con l’allenatore. Questa assenza ha suscitato curiosità e discussioni tra i tifosi, evidenziando le dinamiche di una stagione ricca di aspettative e momenti imprevisti.

In diretta si presenta il vice, Stellini. La conduttrice: "Ciro. mandagli un messaggio. Digli che può venire quando vuole. siamo qui ad aspettarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

