Perché Conte non si è presentato in tv dopo Inter-Napoli | Diletta Leotta ci resta male

Dopo l’Inter-Napoli, Antonio Conte non è apparso in diretta televisiva, lasciando spazio al vice Stellini. La conduttrice Diletta Leotta ha cercato di mantenere un clima sereno, invitando Ciro a comunicare con l’allenatore. Questa assenza ha suscitato curiosità e discussioni tra i tifosi, evidenziando le dinamiche di una stagione ricca di aspettative e momenti imprevisti.

