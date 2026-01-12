Perché Conte non si è presentato in tv dopo Inter-Napoli | Diletta Leotta ci resta male
Dopo l’Inter-Napoli, Antonio Conte non è apparso in diretta televisiva, lasciando spazio al vice Stellini. La conduttrice Diletta Leotta ha cercato di mantenere un clima sereno, invitando Ciro a comunicare con l’allenatore. Questa assenza ha suscitato curiosità e discussioni tra i tifosi, evidenziando le dinamiche di una stagione ricca di aspettative e momenti imprevisti.
In diretta si presenta il vice, Stellini. La conduttrice: "Ciro. mandagli un messaggio. Digli che può venire quando vuole. siamo qui ad aspettarlo".
Cosmi: “Tra Conte e Chivu scelgo Chivu perché Conte ha già dimostrato tutto. Il tecnico nerazzurro sta dimostrando di poter gestire e allenare una grande squadra. Tra Sommer e Milinkovic scelgo il secondo". - facebook.com facebook
Conte:”L’Inter appena può manda gli alti dirigenti a lamentarsi degli arbitri, una grande squadra deve capire perché oggi ha perso. Non l’avrei permesso ad un mio dirigente di venire a parlare, crea alibi alla squadra.” Oggi Manna attacca Gli arbitri. Tant’è! x.com
