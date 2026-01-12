Perché Alberto Trentini era stato arrestato in Venezuela

Alberto Trentini, cooperante italiano, era stato arrestato in Venezuela e ha trascorso 423 giorni in carcere. La sua liberazione, avvenuta insieme a quella di Mario Burlò, è stata possibile grazie a un impegno diplomatico e di intelligence, rafforzato dagli eventi politici e militari nel paese, tra cui l’attacco degli Stati Uniti e la cattura dell’ex presidente Nicolás Maduro.

Alberto Trentini è stato liberato dalle autorità del Venezuela dopo 423 giorni in carcere. Il rilascio del cooperante, avvenuto assieme a quello dell’imprenditore Mario Burlò, è arrivato dopo un intenso lavoro di diplomazia e intelligence, che ha subito un’accelerata dopo l’attacco militare degli Stati Uniti nel Paese e la cattura dell’ormai ex presidente Nicolás Maduro. Trentini, cooperante della ong Humanity & Inclusion, specializzata nell’assistenza umanitaria alle persone con disabilità, era stato fermato a un posto di blocco il 15 novembre del 2024, circa tre settimane dopo il suo arrivo in Venezuela. 🔗 Leggi su Lettera43.it

