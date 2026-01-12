Per non dimenticare Crans, è importante ricordare le responsabilità condivise tra gestori e Stato. Tuttavia, preservare la memoria significa anche educare i giovani a mantenere la lucidità e il senso di responsabilità. Solo attraverso la consapevolezza e l’attenzione possiamo contribuire a evitare tragedie simili in futuro, promuovendo una cultura di attenzione e rispetto in ogni contesto.

Nessuno può togliere ai gestori del locale e allo Stato la loro responsabilità. Ma non dimenticare il disastro vuol dire anche insegnare ai giovani come rimanere sempre lucidi. E come saper rinunciare a stordimenti e strumenti che appannano la realtà. «Del senno di poi sono piene le fosse» è un vecchio proverbio tramandato dal Manzoni che spiega come siamo tutti bravi, dopo, a capire le cose, a intuire dove sono stati fatti gli sbagli, come si potevano evitare i disastri. La frase significa: quelli che sanno tutto «dopo» sono tanti, e con la loro inutile e tardiva scienza ci si possono riempire le fosse; ma ha anche un secondo significato, più sinistro e sottile: nelle fosse ci stanno i morti, perché essere incauti può uccidere. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per non scordare Crans, salvate le coscienze

Leggi anche: Le bombe su Borgo. Arte per non scordare

Leggi anche: Donne nella storia: Lina Merlin, la senatrice che chiuse le “case” e aprì le coscienze

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Per non scordare Crans, salvate le coscienze.

Nessuno può togliere ai gestori del locale di Crans e allo Stato la loro responsabilità. Ma non dimenticare il disastro vuol dire anche insegnare ai giovani come rimanere sempre lucidi. di @Silvana_demari x.com

Il viaggio verso l'Italia delle ragazze e dei ragazzi nostri connazionali vittime della strage di Crans-Montanà. A scortare le bare sull'aereo, il picchetto d'onore, e i soccorritori che nella notte di capodanno hanno fatto di tutto per salvarli. A bordo anche i famigliari - facebook.com facebook