Pensioni spiegate agli studenti | Padova ospita il primo Caffè previdenziale

A Padova, si apre il primo Caffè previdenziale dedicato agli studenti, nell’ambito della campagna regionale “PrevidenteMente”. Dopo le tappe di Rovigo e Verona, questo incontro mira a fornire informazioni chiare e utili sulle pensioni, promuovendo una maggiore consapevolezza tra i giovani. Un’occasione per approfondire temi fondamentali in modo semplice e diretto, contribuendo a una formazione finanziaria più consapevole.

