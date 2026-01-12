Pensioni spiegate agli studenti | Padova ospita il primo Caffè previdenziale

A Padova, si apre il primo Caffè previdenziale dedicato agli studenti, nell’ambito della campagna regionale “PrevidenteMente”. Dopo le tappe di Rovigo e Verona, questo incontro mira a fornire informazioni chiare e utili sulle pensioni, promuovendo una maggiore consapevolezza tra i giovani. Un’occasione per approfondire temi fondamentali in modo semplice e diretto, contribuendo a una formazione finanziaria più consapevole.

Dopo le piazze di Rovigo e Verona, la campagna regionale “PrevidenteMente” arriva a Padova con un appuntamento dedicato agli studenti. Giovedì 15 gennaio, dalle 17 alle 19, il Centro Culturale Altinate San Gaetano ospiterà il primo “Caffè previdenziale”, il format pensato da Veneto Welfare Unità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

