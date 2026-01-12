Pensioni non c' è solo la rivalutazione | così il taglio dell' Irpef gonfia gli assegni
La legge di bilancio approvata a dicembre ha introdotto un taglio dell'Irpef che riguarda anche i pensionati, oltre alla rivalutazione delle pensioni. Questo intervento fiscale può influire sull'importo netto degli assegni previdenziali, rendendo importante una corretta comprensione delle novità. Di seguito, un approfondimento sul funzionamento di questa misura e sui suoi effetti sui trattamenti pensionistici.
Non c'è solo la così detta "rivalutazione" ad alzare l'importo dei trattamenti previdenziali. Anche i pensionati, al pari di chiunque percepisca un reddito, sono infatti interessati dal taglio dell'Irpef inserito nella legge di bilancio approvata a fine dicembre. Come suggerisce il nome l'imposta. 🔗 Leggi su Today.it
