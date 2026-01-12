Pensioni chi potrà lasciare il lavoro nel 2026 per classi di età Ecco la guida

Ecco una guida chiara e approfondita sulle pensioni nel 2026, analizzando chi potrà lasciare il lavoro, le condizioni di età e contributi richiesti e le modalità di accesso previste dalla manovra. Un approfondimento utile per comprendere i requisiti e i tempi di uscita dal lavoro, considerando le novità e i meccanismi attuali.

Roma, 12 gennaio 2026 – Chi, quando e come, alla luce della stretta sulle pensioni prevista dalla manovra, potrà lasciare il lavoro nel corso dell'anno appena cominciato o nel 2027 per effetto delle cosiddette 'finestre mobili'? Quanti anni dovrà avere di età e quanti di contributi? E, dunque, quando dovrà essere nato e quando dovrà aver cominciato a lavorare? Una risposta, tra vincoli, paletti e meccanismi più o meno astrusi, la diamo utilizzando la bussola che segue. Pensione di vecchiaia per i nati nel 1959. Coloro che sono nati nel 1959 (e negli anni precedenti) potranno lasciare il lavoro nel corso del 2026 quando compiono i 67 anni con almeno 20 anni di contributi: potranno ricevere la pensione dal mese successivo alla domanda, senza rinvii dovuti alle 'finestre' (il tempo che passa dalla maturazione dei requisit i all'uscita effettiva).

