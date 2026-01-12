Pensioni 2026 aumenti leggeri e tasse in agguato | chi guadagna davvero

Nel 2026, le pensioni subiranno un lieve aumento, conseguenza della rivisitazione legata all’inflazione. Questo adeguamento, previsto dalla normativa, influenzerà gli importi percepiti dai pensionati. Tuttavia, sono in agguato anche possibili aumenti di tasse e altre modifiche che potrebbero incidere sui redditi complessivi. È importante comprendere quali categorie di pensionati saranno maggiormente interessate e come prepararsi alle eventuali novità.

Il 2026 si apre con un nuovo adeguamento degli assegni previdenziali, determinato dalla rivalutazione legata all'andamento dell'inflazione. La percentuale fissata per l'anno in corso è pari all'1,4%, un incremento pensato per tutelare il potere d'acquisto, soprattutto delle pensioni più basse. Tuttavia, tra tasse e addizionali locali, l'aumento reale percepito dai pensionati rischia di risultare più contenuto rispetto alle aspettative. Come funziona la rivalutazione degli assegni. Il meccanismo della perequazione resta invariato e continua a essere articolato su più livelli, con un sistema che favorisce i trattamenti di importo inferiore.

