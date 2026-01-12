Pensioni 2026 aumenti leggeri e tasse in agguato | chi guadagna davvero

Da thesocialpost.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, le pensioni subiranno un lieve aumento, conseguenza della rivisitazione legata all’inflazione. Questo adeguamento, previsto dalla normativa, influenzerà gli importi percepiti dai pensionati. Tuttavia, sono in agguato anche possibili aumenti di tasse e altre modifiche che potrebbero incidere sui redditi complessivi. È importante comprendere quali categorie di pensionati saranno maggiormente interessate e come prepararsi alle eventuali novità.

Il 2026 si apre con un nuovo adeguamento degli assegni previdenziali, determinato dalla rivalutazione legata all’andamento dell’inflazione. La percentuale fissata per l’anno in corso è pari all’1,4%, un incremento pensato per tutelare il potere d’acquisto, soprattutto delle pensioni più basse. Tuttavia, tra tasse e addizionali locali, l’aumento reale percepito dai pensionati rischia di risultare più contenuto rispetto alle aspettative. Come funziona la rivalutazione degli assegni. Il meccanismo della perequazione resta invariato e continua a essere articolato su più livelli, con un sistema che favorisce i trattamenti di importo inferiore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

pensioni 2026 aumenti leggeri e tasse in agguato chi guadagna davvero

© Thesocialpost.it - Pensioni 2026, aumenti leggeri e tasse in agguato: chi guadagna davvero

Leggi anche: Manovra 2026 è legge, cosa cambia tra pensioni, tasse, bonus casa, Tfr, accise, figli, sanità pubblica: chi ci guadagna e chi ci perde

Leggi anche: Manovra, chi ci guadagna e chi ci perde: dagli aumenti in busta paga con il taglio dell'Irpef alle pensioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pensioni, aumenti leggeri ma senza tagli. Guida ai calcoli; Pensioni: cosa cambia e quali requisiti servono – la tabella; Pensione, come aumentarla chiedendo all'Inps il ricalcolo: a chi conviene e chi può farlo davvero; Pensioni gennaio 2026/ Adeguamenti in tabella (simulazione reale).

pensioni 2026 aumenti leggeriPensioni, da febbraio scattano gli aumenti dai 3 ai 50 euro al mese: i nuovi assegni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni, da febbraio scattano gli aumenti dai 3 ai 50 euro al mese: i nuovi assegni ... tg24.sky.it

PENSIONI 2026: aumenti reali INPS, SCAGLIONI e nuovo IMPORTO minimo!

Video PENSIONI 2026: aumenti reali INPS, SCAGLIONI e nuovo IMPORTO minimo!

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.