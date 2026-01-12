Pellegrino 10 e lode | la sua testa vale metà del bottino del Parma

Mateo Pellegrino, arrivato a Parma lo scorso inverno, si è lentamente affermato come uno dei pilastri della squadra. Con un rendimento costante, il giovane argentino ha dimostrato di essere un elemento di valore, contribuendo alla crescita del club. La sua crescita personale e le prestazioni sul campo sono state fondamentali, rendendo il suo ruolo all’interno del Parma un elemento chiave per il presente e il futuro del team.

