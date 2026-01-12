Pellegatti | Pulisic ha sbagliato e di solito non sbaglia Lo step on foot su Fullkrug …

Durante il programma 'Pressing' di Mediaset, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Milan, soffermandosi sull’errore di Pulisic, che di solito non sbaglia. Pellegatti ha analizzato il passo falso dell’attaccante statunitense, evidenziando come lo scontro con Fullkrug abbia influito sull’evoluzione della partita. Un’osservazione che invita a riflettere sulle dinamiche e le singole responsabilità in campo.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato e analizzato il pareggio tra la Fiorentina e il Milan. Ecco le sue parole durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

