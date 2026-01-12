Pd forti indiscrezioni su Elly Schlein | Una cena per parlare della sua sostituzione

Nel clima politico attuale, si susseguono voci e indiscrezioni su Elly Schlein e il suo ruolo nel Partito Democratico. Tra incontri segreti e atteggiamenti di incertezza, l’attenzione si concentra sulla possibilità di un suo sostituto. Mentre gli auguri per il suo compleanno arrivano puntuali, il dibattito interno evidenzia le tensioni tra le diverse anime del partito e le sfide di una leadership condivisa.

Gli auguri arrivano puntuali, ma il clima che circonda Elly Schlein è tutt’altro che disteso. Nel giorno del compleanno della segretaria del Partito democratico, a sinistra le acque sono agitate, soprattutto in quell’area moderata del cosiddetto campo largo che fatica ad accettare l’idea di una candidatura automatica a Palazzo Chigi. L’ipotesi che la sfidante di Giorgia Meloni possa essere Schlein viene vissuta come una resa anticipata, e da qui prende forma una riflessione sempre meno sotterranea su possibili alternative e vie d’uscita. Da settimane, lontano dai riflettori, si muovono infatti i protagonisti di un fronte centrista che sogna una diversa architettura dell’opposizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Ex Ilva in crisi profonda: l’allarme della segretaria PD Elly Schlein

Leggi anche: C.sinistra: Orlando, 'Pd guida della coalizione con Elly Schlein'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il partito democratico ha smesso di parlare di politica estera e di sicurezza nazionale, ma anche sull’assalto alla Stampa è rimasto in silenzio, perché si occupa solo di ... - Silente sulle tragedie mondiali e rumoroso invece sulla tattichette della lotta politica interna, il Nazareno, cioè il fortino di Elly Schlein, non riesce mai a stare sul pezzo. linkiesta.it

Pd, il divorzio dei riformisti: ecco gli «ex nemici» che passano con Schlein. E l'ala dura contrasterà la segretaria - Perché nel Pd ci sono «i riformisti di popolo», schierati con il presidente dem Stefano Bonaccini, autoproclamatisi tali in quanto stanno «in mezzo alla gente». corriere.it

DISNEY STA CERCANDO LA PROSSIMA RAPUNZEL Disney ha avviato in modo discreto i provini per il live-action di Rapunzel - L’intreccio della torre, e stanno iniziando a emergere alcuni nomi forti per il ruolo principale. Secondo le indiscrezioni, Sarah C - facebook.com facebook