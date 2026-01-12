Paura Pavlovic | nove punti dopo lo scontro

La notte a Firenze ha portato preoccupazione e sollievo per il Milan, dopo l'incontro con Pavlovi?. Il difensore serbo è rientrato con una ferita significativa, ma senza rischi seri. Ecco i nove punti principali per comprendere quanto accaduto e le conseguenze di questo episodio.

Notte di paura e sollievo per il Milan. Strahinja Pavlovi? è rientrato da Firenze con una ferita importante, ma senza conseguenze gravi. Il centrale serbo ha avuto la peggio in un violento scontro testa contro testa con Pietro Comuzzo durante la gara contro la Fiorentina. Attimi di apprensione, tanto da richiedere inizialmente l'intervento della barella. Pavlovic è stato trasportato subito in ospedale. Gli accertamenti hanno però escluso complicazioni: esami tutti negativi. Resta il conto fisico dell'impatto. Il difensore è stato suturato con nove punti alla fronte, come evidenziato questa mattina.

Pavlovic, controlli ok dopo la botta alla testa. Ma ci sono 9 punti di sutura - Lo scontro a Firenze con Comuzzo è stato molto duro, il difensore serbo è stato poi portato in ospedale per le verifiche del caso, che hanno dato esito negativo. msn.com

PAURA , formazione titolare: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. x.com

È puro istinto, intuizione. Protestare non ha senso, 'scavare' è l’unico modo per disturbare l’avversario. Ma l’errore è di Stanciu, come nel mio caso fu di Salas. Ed è grave. Perché un giocatore deve sempre controllare il dischetto. Pavlovic ha fatto una furbata, - facebook.com facebook

