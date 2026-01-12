Paura nella sala stampa dei Golden Globe | il caffè bollante fa prendere fuoco al tappeto I momenti di panico – Video

Durante la cerimonia dei Golden Globe 2026 al Beverly Hilton Hotel, si è verificato un episodio di paura causato da un incidente con il caffè bollente, che ha preso fuoco sul tappeto. L'evento si è svolto il 11 gennaio e ha coinvolto i presenti, generando momenti di tensione. Di seguito, un video che ricostruisce quanto accaduto in quei istanti.

Momenti di paura nella sala stampa dei Golden Globe 2026 che si sono tenuti ieri, 11 gennaio, al Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills. Come ripreso dal giornalista Chris Gardner, che ha pubblicato la scena suo suo account X, un membro del catering ha rovesciato un porta caffè bollente sulla bomboletta combustibile sotto al tavolo, usata per riscaldare il cibo, e il tappeto ha quindi preso fuoco, facendo arrivare il fumo fino alle tende. Fortunatamente il personale ha subito domato il rogo, senza incidenti o feriti.

