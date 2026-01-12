Il patto di ferro tra Camera di Commercio e Arma si rafforza per garantire la legalità e contrastare le infiltrazioni criminali nelle imprese della regione. L’accordo rinnova l’impegno congiunto per promuovere trasparenza e tutela nel sistema economico, creando un presidio efficace contro le attività pirata e illegali. Un’iniziativa che mira a sostenere un ambiente imprenditoriale più sicuro e affidabile.

Un argine alle infiltrazioni criminali. Prosegue il patto di ferro tra Camera di Commercio e Arma, che rilanciano l’accordo per la trasparenza del sistema economico e produttivo regionale. Un’alleanza tecnologica e istituzionale a tutela delle imprese sane. A sottoscrivere il Patto, il presidente dell’Ente di Largo Caccoiatori delle Alpi, Giorgio Mencaroni, e il comandante della Legione Carabinieri Umbria, Luca Corbellotti, confermando una collaborazione che non è solo formale, ma operativa, concreta e strategica. "Non si tratta di una semplice proroga amministrativa - dice Mencaroni - Questo rinnovo è un vero investimento istituzionale sulla sicurezza economica, perché la criminalità non danneggia solo lo Stato, ma altera la concorrenza, penalizza le imprese oneste e frena lo sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patto di ferro per la legalità. Rex stana le imprese pirata

Leggi anche: Emigrano gli studenti, le imprese agli atenei: «Un nuovo patto per frenare la fuga»

Leggi anche: Alea, patto sulle potature: "Per buttarle si prenota una settimana prima". Malumore tra le imprese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Patto di ferro per la legalità. Rex stana le imprese pirata - Mencaroni: "Dati, tecnologia e cooperazione per colpire chi inquina il mercato". lanazione.it