Pattinaggio di figura si separano i danzatori italiani Leia Dozzi e Pietro Papetti

La coppia di pattinaggio artistico italiana, Leia Dozzi e Pietro Papetti, ha annunciato la separazione. La notizia, sorprendente per alcuni, riguarda un duo noto nel panorama nazionale. La decisione di interrompere la collaborazione segna un cambiamento importante per entrambi gli atleti e per il settore del pattinaggio di figura in Italia. Ulteriori dettagli sulle ragioni e le implicazioni dell’addio saranno comunicati nelle prossime settimane.

Una notizia per certi versi inaspettata, almeno per chi è fuori dall'ambiente. La scorsa settimana infatti la coppia di danza italiana composta da Leia Dozzi e Pietro Papetti ha annunciato di aver interrotto la loro avventura insieme. A comunicarlo è stato nello specifico il cavaliere attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il binomio, formatosi cinque anni fa e noto per essersi allenato tra le file della celeberrima Accademia di Montrèal, termina quindi la collaborazione proprio poche settimane dopo i Campionati Italiani, terminati al quinto posto dietro Charléne Guignard-Marco Fabbri, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, Giulia Paolino-Andrea Tuba e Noemi Tali-Noah Lafornara.

