Passeggiata sul Taburno finisce in tragedia | morto il 76enne caduto in una scarpata

Oggi sul Monte Taburno si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 76 anni di Cautano. Durante una passeggiata in montagna, l'uomo è caduto in una scarpata, rendendo necessarie immediati interventi di soccorso. La vicenda evidenzia i rischi legati alle attività all’aperto in zone impervie e richiede attenzione e prudenza.

Tragedia oggi pomeriggio sul Monte Taburno, dove un uomo di 76 anni residente a Cautano ha perso la vita durante una passeggiata in montagna. Secondo quanto ricostruito, l'anziano si era allontanato intorno alle 12 per una camminata. Intorno alle 15:30, preoccupati per il ritardo, i familiari hanno allertato i soccorsi. L'uomo è stato individuato in territorio di Frasso Telesino, dopo essere scivolato lungo una scarpata di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 che ha predisposto il trasporto in ospedale. Purtroppo, nonostante l'intervento e il trasporto, l'uomo non ce l'ha fatta a causa delle gravi lesioni riportate.

