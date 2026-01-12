Parla la figlia di Mario Burló detenuto con Alberto Trentini e liberato dal Venezuela video | Mi sentivo fosse vivo ma avevo tanta paura
Gianna Burlò, figlia di Mario Burlò, commenta la sua esperienza dopo la liberazione del padre, avvenuta oggi in Venezuela. Dopo quattordici mesi di detenzione, Gianna esprime i sentimenti contrastanti vissuti durante questo periodo, tra paura e speranza. La notizia della liberazione rappresenta per la famiglia Burlò un momento di sollievo e di attesa finalmente conclusa, segnando un passo importante nel loro percorso.
La gioia di Gianna Burlò, figlia di Mario, l'imprenditore torinese detenuto per quattordici mesi in Venezuela e liberato oggi, 12 gennaio, insieme al cooperante veneziano Alberto Trentini. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO le notizie di TorinoToday, segui la nostra pagina Facebook e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
