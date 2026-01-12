Parla la figlia di Mario Burló detenuto con Alberto Trentini e liberato dal Venezuela video | Mi sentivo fosse vivo ma avevo tanta paura

Gianna Burlò, figlia di Mario Burlò, commenta la sua esperienza dopo la liberazione del padre, avvenuta oggi in Venezuela. Dopo quattordici mesi di detenzione, Gianna esprime i sentimenti contrastanti vissuti durante questo periodo, tra paura e speranza. La notizia della liberazione rappresenta per la famiglia Burlò un momento di sollievo e di attesa finalmente conclusa, segnando un passo importante nel loro percorso.

La gioia di Gianna Burlò, figlia di Mario, l'imprenditore torinese detenuto per quattordici mesi in Venezuela e liberato oggi, 12 gennaio, insieme al cooperante veneziano Alberto Trentini.

Mario Burlò scarcerato in Venezuela, la figlia Gianna: «Mi sono tatuata la sua foto sul braccio, era un modo per sentirlo vicino» - La figlia 21enne dell'imprenditore torinese detenuto per 14 mesi a Caracas: «Avremo un sacco di cose da dirci. torino.corriere.it