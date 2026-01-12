Paramount fa causa a Warner | vuole dettagli sull’accordo con Netflix!

Paramount ha avviato un'azione legale contro Warner Bros. Discovery, chiedendo chiarimenti e dettagli riguardo all’accordo con Netflix. La disputa riguarda la trasparenza e le modalità di gestione dell’intesa, che potrebbe avere ripercussioni sul settore dell’intrattenimento e sulle relazioni tra le aziende coinvolte. La vicenda evidenzia l’importanza di accordi trasparenti e condivisi nel mercato audiovisivo.

Paramount ha deciso di fare causa a Warner Bros. Discovery per contestare la gestione e la trasparenza dell’accordo siglato con Netflix. La mossa segna un’ulteriore escalation nella battaglia per il controllo del gruppo guidato da David Zaslav, dopo che il consiglio di amministrazione di WBD ha respinto più volte l’offerta in contanti avanzata da Paramount. Al centro della disputa non c’è solo il valore economico delle due proposte, ma anche il diritto degli azionisti a disporre di informazioni complete per esprimere un voto consapevole. Paramount, attraverso una lettera firmata dal CEO David Ellison e indirizzata agli azionisti WBD, ha annunciato di aver depositato un’azione legale presso la Delaware Chancery Court. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Paramount fa causa a Warner: vuole dettagli sull’accordo con Netflix! Leggi anche: Warner rifiuta l’ennesima offerta di Paramount: l’accordo con Netflix è sempre più realtà Leggi anche: Paramount Skydance lancia un’offerta ostile per acquisire Warner Bros. Discovery, dopo l’accordo con Netflix Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dopo il no di Warner Bros. Discovery, Paramount ribadisce: la nostra offerta è migliore; Warner Bros rifiuta nuova offerta di acquisizione da parte di Paramount, punta su Netflix; Warner Bros. ha detto di no a una nuova controfferta della Paramount; Paramount contro Netflix-Warner Bros – La battaglia antitrust che scuote Hollywood. Paramount fa causa a Warner Bros e avvia battaglia per deleghe per far saltare l'accordo con Netflix - Chiede che decidano gli azionisti e prepara battaglia per deleghe e causa in Delaware. msn.com

«Netflix potrebbe dover affrontare degli ostacoli insormontabili a causa della sua posizione come realtà dominante nel panorama dello streaming», hanno dichiarato i portavoce di Paramount, riaccendendo il dibattito su quanto sta accadendo tra le grandi soci

