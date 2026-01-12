Papa Leone ha ricevuto in Vaticano la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado
Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano Maria Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana. La leader, nota per il suo impegno nel promuovere la democrazia e i diritti umani, ha ricevuto un'udienza ufficiale dal pontefice. Questo incontro evidenzia l’attenzione della Chiesa verso le questioni politiche e sociali in Venezuela, sottolineando l’importanza del dialogo e della cooperazione internazionale.
Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace 2025. Un incontro a sorpresa, che è stato reso noto nel bollettino ufficiale diffuso dalla sala stampa della Santa Sede che citava Machado tra le persone ricevute dal pontefice. È avvenuto nella mattinata del 12 gennaio e si è svolto nel Palazzo Apostolico del Vaticano. Al momento non sono stati diffusi dalla Santa Sede ulteriori dettagli sull’incontro ma solo alcune fotografie dell’evento. Machado, vestita di nero e con un rosario al collo, si è intrattenuta in un colloquio col Pontefice tra sorrisi e stratta di mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Marìa Corina Machado a sorpresa da Papa Leone. In settimana dovrebbe incontrare Trump - Martedì o mercoledì dovrebbe vedere il presidente Usa, che nel frattempo apre alla possibilità di parlare con Rodriguez ... msn.com
#Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Maria Corina #Machado x.com
#Venezuela La Premio Nobel per la Pace #Machado ha incontrato questa mattina #Papa Leone. L'attivista è stata la maggiore oppositrice di Maduro: dopo la cattura aveva chiesto l'immediata liberazione dei prigionieri politici e si era detta pronta a rientrare - facebook.com facebook
