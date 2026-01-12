Paolo Foglino morto in casa con il figlio ipotesi monossido | era titolare dell’Osteria dei Sognatori ad Alba

Paolo Foglino, titolare dell’Osteria dei Sognatori ad Alba, e suo figlio di 17 anni sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Guarene (Cuneo). Le autorità ipotizzano un’intossicazione da monossido di carbonio. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia.

