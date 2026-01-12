Paolo Bonafé ex Azione è il nuovo segretario dell' Udc Venezia

Paolo Bonafé, ex Azione, è stato nominato nuovo segretario dell'Udc Venezia. La presentazione della nuova segreteria comunale dell'Unione di Centro si è svolta questa mattina a Venezia, alla presenza del segretario nazionale Antonio De Poli. La nomina segna un passo importante nel percorso di rinnovamento e rafforzamento del partito sul territorio veneziano.

Stamattina a Venezia è stata presentata la nuova segreteria comunale dell'Unione di Centro, alla presenza del segretario nazionale Antonio De Poli. Partito che si collocherà - come accade a livello nazionale - nella coalizione di centrodestra. La notizia, politicamente parlando, è che segretario. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

