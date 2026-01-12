Paolo Bertolucci difende Lorenzo Musetti dopo la sconfitta a Hong Kong | Io proprio non vi capisco

Paolo Bertolucci, ex tennista e attuale commentatore sportivo, interviene per difendere Lorenzo Musetti dopo la sconfitta a Hong Kong. In un articolo recente, Bertolucci sottolinea il valore del percorso di crescita del giovane talento italiano, evidenziando l’importanza di analizzare il suo cammino piuttosto che concentrarsi esclusivamente sui risultati immediati. La sua presa di posizione mira a chiarire l’importanza di un approccio equilibrato e di lungo termine nel tennis.

Paolo Bertolucci non ci sta. L’ex tennista azzurro, oggi stimato commentatore tecnico di Sky Sport e firma autorevole della Gazzetta dello Sport, ha preso posizione in un articolo pubblicato ieri, soffermandosi sull’ascesa di Lorenzo Musetti e difendendone con decisione il percorso di crescita. Al centro dell’analisi di Bertolucci ci sono la conquista del numero 5 del ranking mondiale e le ulteriori prospettive di scalata in classifica, alla luce dei significativi progressi compiuti dal toscano nell’ultima stagione. A far discutere, tuttavia, è stata la settima sconfitta consecutiva in una finale ATP, maturata a Hong Kong contro il kazako Alexander Bublik, episodio che ha alimentato le perplessità di una parte dei tifosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

