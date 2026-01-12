Paola Caruso | Mio figlio non sente il padre da 2 anni a maggio di nuovo sotto i ferri

Paola Caruso condivide la sua esperienza personale, raccontando di un anno difficile segnato dalla lontananza dal figlio da due anni e di un intervento programmato per maggio. Durante la trasmissione

Paola Caruso, ospite della trasmissione Storie al bivio condotta da Monica Setta, ha aperto il suo cuore rivelando dettagli dolorosi della sua vita privata. La showgirl ha parlato della difficile situazione familiare, in particolare del rapporto con suo figlio.

