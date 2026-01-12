Palmer sbranato dalla Pumas. Bdl raggiunta a 1 secondo dalla fine.

Nella giornata di Serie A2 di hockey su pista, il Centro Palmer Scandiano perde in casa contro la Pumas Viareggio, mentre la Bdl Minimotor Correggio subisce un pareggio a pochi secondi dalla fine a Montecchio Precalcino. Due risultati che segnano un passo falso per entrambe le squadre, evidenziando le sfide e le incertezze di questa fase del campionato.

Giornata quasi da dimenticare per l’hockey su pista di Serie A2: il Centro Palmer Scandiano frana in casa contro la Pumas Viareggio, la Bdl Minimotor Correggio si fa riprendere a un secondo dalla fine sulla pista di Montecchio Precalcino. Così entrambe restano in testa alle classifiche dei due gironi, ma non più in solitaria. Scandiano. Che la Pumas Viareggio fosse più forte dei suoi 6 punti, avendo perso tre partite solo di un gol di scarto era arcinoto e Scandiano, che forse ha sbagliato.l’orario di inizio gara svegliandosi solo nella ripresa, ne ha fatto giustamente le spese. Poi pesa l’assenza dell’infortunato Bozzetto e la rinuncia a Nicolò Busani (sceso in B); nell’hockey moderno, fatto di rapidi contropiedi, di obbligo di andare al tiro dopo 45 secondi, sei giocatori di movimento sono pochi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it

