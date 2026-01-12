Pallamano Bob Hanning | Bene l’attacco ma presi gol troppo facili Stiamo valutando gli infortunati

Dopo la sconfitta per 38-34 contro le Far Oer, il tecnico della nazionale italiana di pallamano, Bob Hanning, ha analizzato la gara e l’andamento della preparazione in vista degli Europei 2026. Hanning ha sottolineato un attacco efficace, ma ha evidenziato i troppi gol concessi e ha annunciato che sta valutando gli infortunati. La squadra si prepara ora alla prima sfida contro l’Islanda, in programma il 16 gennaio.

Dopo la sconfitta 38-34 contro le Far Oer nel terzo e ultimo test amichevole verso gli Europei 2026 di pallamano, il secondo contro i nordici dopo il primo vinto qualche giorno fa 34-36 a Torshavn, il DT della nazionale italiana Bob Hanning ha analizzato tutti gli aspetti della gara e in generale dell’avvicinamento al torneo, che per gli azzurri scatterà il prossimo 16 gennaio nella gara contro l’Islanad. Hanning al sito federale ha detto in modo chiaro: “Non è stata la nostra migliore prestazione. Abbiamo subito troppi gol facili sia in 3:3 che sul 7vs6 e questo non ci ha permesso di arrivare all’intervallo con un risultato favorevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

