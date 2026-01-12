Palinsesti TV 18-24 gennaio 2026 | Striscia La Notizia e Porta a Porta protagonisti in prima serata

Ecco un’introduzione adatta alle tue richieste: La settimana dal 18 al 24 gennaio 2026 presenta una programmazione televisiva ricca di appuntamenti di rilievo. Tra i protagonisti in prima serata, si segnalano Striscia La Notizia e Porta a Porta, che continuano a offrire approfondimenti e intrattenimento sulle principali reti italiane. Di seguito, i palinsesti dettagliati per questa settimana.

La settimana televisiva dal 18 al 24 gennaio 2026 porta con sé numerosi appuntamenti da non perdere sulle principali reti italiane. Rai1 propone titoli di grande richiamo come Prima di Noi e La Preside, mentre Canale 5 conferma il suo pubblico con appuntamenti imperdibili come Striscia La Notizia e Porta a Porta, entrambi in prima serata. Le altre reti, tra cui Rai2, Italia1, Rai3, Rete4, La7, Tv8 e Nove, offrono una varietà di programmi che spaziano dai reality show alle serie tv, passando per i talk politici e i film di prima visione. Rai 1 D: Prima di Noi (35) 1ªTv L: La Preside (24) 1ªTv M: One Life 1ªTv M: Porta a Porta 30 Anni G: Don Matteo 15 (310) 1ªTv V: Tali e Quali (34) S: The Voice Kids (36) Rai 2 D: Il Mio Regno per Una Farfalla 1ªTv L: Boss in Incognito (24) M: Il Collegio (46) M: – G: Ore 14 Sera V: – S: FBI (1422) + FBI: International (2022) 1ªTv Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Zelig 30 (24) M: Io Sono Farah 1ªTv M: A Testa Alta: Il Coraggio di Una Donna (33) 1ªTv G: Striscia La Notizia new V: La Ruota dei Campioni fine S: C’è Posta per Te (39) Italia 1 D: Le Iene L: John Wick: Capitolo 2 M: Il Principe Cerca Moglie M: Le Iene Presentano: Inside new G: Safe House V: Pirati dei Caraibi: La Maledizione della Prima Luna S: Asterix e Obelix: Il Regno di Mezzo Rai 3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: – M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: Far West S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Schindler’s List La7 D: Il Sarto di Panama L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Un Amore di Testimone L: Notte Folle a Manhattan M: Il Presidio: Scena di un Crimine M: La Notte non Aspetta G: Rischio a Due V: Rob Roy S: Agente 007: Vendetta Privata Tv8 D: Nonno Questa Volta è Guerra L: 4 Hotel 1ªTv M: Un Natale Regale M: Marsiglia-Liverpool G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Little Big Italy R M: Spy M: Little Big Italy R G: Un Principe per Natale V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Lezioni Private Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Palinsesti TV 18-24 gennaio 2026: Striscia La Notizia e Porta a Porta protagonisti in prima serata

