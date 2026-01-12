Palermo chef Natale Giunta vieta ingresso ai maranza nel suo locale Citysea | Non ammessi occhiali Cartier e barba da delinquente – VIDEO

A Palermo, lo chef Natale Giunta ha imposto un divieto di ingresso nel suo ristorante Citysea ai soggetti identificati come “maranza”, specificando che non sono ammessi occhiali Cartier, barbe da delinquente e altri segni distintivi. La misura mira a mantenere un ambiente più tranquillo e rispettoso, evitando comportamenti considerati indesiderati. La decisione ha suscitato discussioni sulla libertà di scelta e sull’immagine del locale.

Il divieto è riferito ai maranza: “Quelli con gli occhiali cartier, barba da delinquente, collonnanona. Tu qua non sei gradito. Non devi entrare”. A dirlo è lo chef Natale Giunta che, in un video pubblicato su Instagram, ha mostrato al pubblico la sua iniziativa, scatenando immediatamente una bufera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

