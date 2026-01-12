Palermo chef Natale Giunta vieta ingresso ai maranza nel suo locale Citysea | Non ammessi occhiali Cartier e barba da delinquente – VIDEO

A Palermo, lo chef Natale Giunta ha imposto un divieto di ingresso nel suo ristorante Citysea ai soggetti identificati come “maranza”, specificando che non sono ammessi occhiali Cartier, barbe da delinquente e altri segni distintivi. La misura mira a mantenere un ambiente più tranquillo e rispettoso, evitando comportamenti considerati indesiderati. La decisione ha suscitato discussioni sulla libertà di scelta e sull’immagine del locale.

Il divieto è riferito ai maranza: "Quelli con gli occhiali cartier, barba da delinquente, collonnanona. Tu qua non sei gradito. Non devi entrare". A dirlo è lo chef Natale Giunta che, in un video pubblicato su Instagram, ha mostrato al pubblico la sua iniziativa, scatenando immediatamente una bufera.

Il noto chef di Palermo, Nicola Giunta che in passato ha denunciato gli estorsori del pizzo, lancia una provocazione, un' iniziativa che appare a tutti gli effetti un divieto di accesso ai "Maranza" nei suoi locali. Questa l' indicazione con tanto di cartello, che divide - facebook.com facebook

