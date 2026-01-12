Palazzo Antonini scritte neonaziste ancora sui muri | Inaccettabile attesa

Palazzo Antonini, sede storica dell’Università di Udine, continua a mostrare tracce di scritte neonaziste ancora visibili sui suoi muri, nonostante siano trascorse diverse settimane. La presenza di questi messaggi rappresenta un fatto inaccettabile, che richiede attenzione e interventi concreti. La situazione evidenzia l’importanza di mantenere un ambiente accogliente e rispettoso, libero da simboli e scritte che promuovono l’odio.

Passano le settimane, ma su uno dei muri più rappresentativi dell'Università di Udine il tempo sembra essersi fermato. Le scritte con richiami neonazisti e suprematisti comparse a Palazzo Antonini sono ancora visibili, sotto gli occhi di studenti, docenti e cittadini. Un'attesa che Udu Udine e. Scritte neonaziste sono state tracciate con della vernice spray su alcuni palazzi dell'Università di Udine, fra cui palazzo Florio, sede dell'amministrazione centrale dell'Ateneo, e palazzo Antonini

