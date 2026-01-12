Pagelle real forte Marinari impeccabile Geraci troppo solo

In questa partita, le valutazioni indicano un’ottima prestazione di Marinari, impeccabile in difesa, mentre Geraci ha mostrato qualche difficoltà nel supporto. Pastine si distingue per un intervento efficace, e Nicolini conferma il suo ruolo di giocatore affidabile. Questi giudizi riflettono l’andamento complessivo della gara, evidenziando le singole performance e lo stato di forma delle squadre coinvolte.

Pastine: 6 Si distende sul sinistro di Morelli. Intervento non impossibile ma efficace. Nicolini: 6,5 Gioca la solita partita accorta, di sostanza. Dalle sue parti non si passa. Ricci: 6 Inizia con un retropassaggio da brividi, poi non concede niente. Marinari: 7 Non solo impeccabile dietro; si concede anche qualche uscita palla al piede di qualità. Franzoni: 6 Gioca a tutta fascia contro un cliente scomodo come Morelli. 25' st Mogavero: 6 Qualche buona incursione sulla sinistra. Borselli: 6,5 Cambia l'allenatore ma lui è sempre al centro del gioco. Fortunati: 6 Una bella imbucata per Fantini nel primo tempo poi tanta corsa.

