Pagelle Juve Cremonese | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Da juventusnews24.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi delle pagelle di Juventus-Cremonese al termine del primo tempo, con un approfondimento sui principali protagonisti. Qui troverai i voti e i giudizi sui giocatori, per comprendere l’andamento della partita e le prestazioni di entrambe le squadre alla 20ª giornata di Serie A 2025/26. Un resoconto obiettivo e dettagliato per seguire l’evoluzione del match e valutare le prestazioni dei calciatori.

di Marco Baridon Pagelle Juve Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526 TOP: Thuram, David, Yildiz FLOP: VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve cremonese top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Cremonese: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Leggi anche: Pagelle Cremonese Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Leggi anche: Pagelle Lazio Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le pagelle di Sassuolo-Juventus: Muharemovic sciagurato, Miretti puntuale; Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: David risorge, bene Miretti, disastro Idzes; Sassuolo-Juventus 0-3, pagelle e tabellino: ecco la nascita di David, Idzes e Muharemovic distruggono Grosso; Le pagelle degli arbitri: disastro La Penna, 4. Fabbri 6: due check eterni, ma alla fine....

pagelle juve cremonese topJuve-Cremonese, diretta: risultato in tempo reale. Bremer-David, tandem letale! - I bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la squadra di Nicola per riagguantare la zona Champions e accorciare sulle squadre di testa ... tuttosport.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.