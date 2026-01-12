Pagelle Juve Cremonese | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Analisi delle pagelle di Juventus-Cremonese al termine del primo tempo, con un approfondimento sui principali protagonisti. Qui troverai i voti e i giudizi sui giocatori, per comprendere l’andamento della partita e le prestazioni di entrambe le squadre alla 20ª giornata di Serie A 2025/26. Un resoconto obiettivo e dettagliato per seguire l’evoluzione del match e valutare le prestazioni dei calciatori.

di Marco Baridon Pagelle Juve Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526 TOP: Thuram, David, Yildiz FLOP: VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Cremonese: TOP E FLOP dopo il primo tempo Leggi anche: Pagelle Cremonese Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo Leggi anche: Pagelle Lazio Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le pagelle di Sassuolo-Juventus: Muharemovic sciagurato, Miretti puntuale; Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: David risorge, bene Miretti, disastro Idzes; Sassuolo-Juventus 0-3, pagelle e tabellino: ecco la nascita di David, Idzes e Muharemovic distruggono Grosso; Le pagelle degli arbitri: disastro La Penna, 4. Fabbri 6: due check eterni, ma alla fine.... Juve-Cremonese, diretta: risultato in tempo reale. Bremer-David, tandem letale! - I bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la squadra di Nicola per riagguantare la zona Champions e accorciare sulle squadre di testa ... tuttosport.com

Supercoppa Italiana Femminile - Juventus-Roma 2-1 - Le pagelle del match #ASRoma #SupercoppaItalianaFemminile #JuventusRoma #footballnews - facebook.com facebook

Sassuolo-Juve, le pagelle: Miretti fa la differenza, 7,5. Laurienté non cambia marcia: 4,5 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.