Le pagelle di Juventus-Cremonese analizzano le prestazioni dei giocatori nella 20ª giornata di Serie A 2025/26. Spalletti si distingue come figura chiave, mentre Thuram, Miretti e McKennie contribuiscono a rafforzare il centrocampo. Di seguito, i voti e i giudizi sui protagonisti del match, offrendo uno sguardo obiettivo sulle prestazioni di entrambe le squadre.

di Marco Baridon Pagelle Juve Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6.5 – Tutto tace, fino al 72?. Si allunga e con un gran movimento impedisce a Grassi di segnare i gol della bandiera. Intervento stilisticamente perfetto, e secondo clean sheet consecutivo. Kalulu 7 – In copertura non fa passare neanche uno spiffero, ma ha gamba e tanto spazio per spingere, anche oggi. Lo sfrutta tutto – soprattutto nel secondo tempo – arrivando al cross perfetto che bacia la testa di McKennie e vale il 5-0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Juve Cremonese: Spalletti vero MVP di questa squadra, Thuram-Miretti-McKennie e il centrocampo risplende VOTI

