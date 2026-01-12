Ecco le pagelle dei giocatori dell'Inter nella sfida contro il Napoli, con valutazioni basate sulle prestazioni individuali. Lautaro Martinez non raggiunge la sufficienza, ma non è il peggiore tra i nerazzurri. La valutazione si basa sui giudizi di La Gazzetta dello Sport, offrendo un quadro obiettivo della partita. Un'analisi utile per comprendere l’andamento della squadra e i singoli protagonisti.

Inter News 24 Pagelle Inter Napoli, tra chi eccelle e chi invece non convince: i voti dei nerazzurri dati da La Gazzetta dello Sport. Giudizi e voti dei singoli calciatori da sempre dividono tifosi e addetti ai lavori al termine della partita. Ieri in Inter-Napoli c’è chi ha offerto una buona prestazione e chi invece è apparso particolarmente sottotono. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle pagelle del match, promuove a pieni voti Dimarco, Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentre non c’è la sufficienza per Lautaro, Akankji e Bisseck. Queste le pagelle: SOMMER 6 – «La sagoma di McTominay gli compare due volte davanti e lo incenerisce. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Inter Napoli, Lautaro non arriva alla sufficienza: ma non è lui il peggiore. I voti dei nerazzurri

Leggi anche: Pagelle Napoli Inter: notte fonda per Acerbi, insufficienti anche Chivu e Lautaro. I voti della Gazzetta

Leggi anche: Atletico Madrid-Inter 2-1, le pagelle: Gimenez (7) gela i nerazzurri, Zielinski (7) accende i nerazzurri. Calhanoglu e Lautaro (5)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le pagelle di Inter-Napoli: Lautaro opaco, McTominay leader azzurro; Pagelle Inter-Napoli 2-2: Lautaro serata no (5,5), McTominay si riprogramma come i robot (8); Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide; Inter-Napoli 2-2, le pagelle: McTominay (7,5) decisivo, Dimarco (7) straripante, Lang (6,5) entra bene, Lautaro (5) assente non giustificato.

Inter-Napoli, le pagelle: Lautaro Martinez non sa pungere, McTominay gladiatore. Chivu e Conte... - Voti e giudizi dopo il big match giocato a San Siro e valido per la prima giornata del girone di ritorno: Hojlund vince su Akanji, Barella inesauribile, da Thuram l’assist e poco altro. tuttosport.com

PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2: Akanji perde il duello con Hojlund, Mkhitaryan dà ordine. McTominay ha il killer instinct - I nerazzurri di Chivu si fanno rimontare due volte dalla squadra di Conte (espulso dopo il rigore concesso ai padroni di casa). calciomercato.it