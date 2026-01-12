Pagelle Inter Napoli Bastoni divide la critica | i voti dei quotidiani

Dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, i quotidiani sportivi hanno analizzato le prestazioni dei calciatori protagonisti. Mentre alcuni si sono distinti per rendimento, altri hanno suscitato opinioni divergenti tra i giornalisti. Questa panoramica dei voti evidenzia le valutazioni diverse di Bastoni e McTominay, offrendo un quadro oggettivo delle performances più discusse nel confronto tra le due squadre.

Pagelle Inter Napoli, McTominay brilla e Bastoni divide la critica: i voti dei quotidiani sportivi ai protagonisti del match di San Siro Il giorno dopo il pirotecnico pareggio di San Siro, i principali quotidiani sportivi analizzano le prestazioni dei protagonisti di Inter-Napoli, evidenziando giudizi unanimi sui migliori in campo ma profonde spaccature su alcuni interpreti.

