Paesi Bassi divieto di possesso o esibizione di gatti con tratti genetici dannosi Spiegate le motivazioni

Nei Paesi Bassi, è vietato possedere o esibire gatti con tratti genetici dannosi per tutelare la salute degli animali e prevenire pratiche di allevamento irresponsabile. Questa normativa mira a ridurre il rischio di malattie ereditarie e a promuovere standard etici nel settore. La misura riflette un impegno verso il benessere animale e la sensibilizzazione dei proprietari, contribuendo a un ambiente più etico e sostenibile.

Li vediamo ovunque: sulle confezioni dei croccantini, nei video virali su TikTok o tra le braccia delle celebrità. In genere hanno le orecchie piegate, zampe corte e paffute, gli occhi grandi e il musetto schiacciato. Li osserviamo e pensiamo quanto siano adorabili o buffi, ma dietro quell'estetica si nasconde una condanna a vita. I Paesi Bassi hanno deciso di dire basta. Dal 1° gennaio 2026 possedere o esibire gatti con tratti genetici dannosi è diventato illegale. Dall'allevamento al possesso: la stretta olandese e le sanzioni. La nuova legge introdotta recentemente nei Paesi Bassi rappresenta un ulteriore intervento in merito al tema.

Paesi Bassi, vietato possesso di gatti Scottish Fold e Sphynx: ecco perché - Le loro caratteristiche fisiche sono dannose per la loro salute: per questo il govenro olandese vuole impedirne non solo l'allevamento ma anche il possesso. tg24.sky.it

“È vietato avere questi gatti, si rischiano multe fino a 1500 euro”: scatta il divieto in Olanda, ecco le razze fuori legge (e il motivo) - Dal 2026 nei Paesi Bassi sarà proibito possedere queste razze considerate geneticamente problematiche per la salute degli animali ... ilfattoquotidiano.it

