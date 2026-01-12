Paesi Bassi divieto di possesso o esibizione di gatti con tratti genetici dannosi Spiegate le motivazioni

Nei Paesi Bassi, è vietato possedere o esibire gatti con tratti genetici dannosi per tutelare la salute degli animali e prevenire pratiche di allevamento irresponsabile. Questa normativa mira a ridurre il rischio di malattie ereditarie e a promuovere standard etici nel settore. La misura riflette un impegno verso il benessere animale e la sensibilizzazione dei proprietari, contribuendo a un ambiente più etico e sostenibile.

Li vediamo ovunque: sulle confezioni dei croccantini, nei video virali su TikTok o tra le braccia delle celebrità. In genere hanno le orecchie piegate, zampe corte e paffute, gli occhi grandi e il musetto schiacciato. Li osserviamo e pensiamo quanto siano adorabili o buffi, ma dietro quell’estetica si nasconde una condanna a vita. I Paesi Bassi hanno deciso di dire basta. Dal 1° gennaio 2026 possedere o esibire gatti con tratti genetici dannosi è diventato illegale. Dall’allevamento al possesso: la stretta olandese e le sanzioni. La nuova legge introdotta recentemente nei Paesi Bassi rappresenta un ulteriore intervento in merito al tema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

