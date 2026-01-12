Pablo Trincia | Racconto a teatro gli errori dei magistrati

Pablo Trincia presenta la sua prima opera teatrale, intitolata

L’Uomo Sbagliato è il titolo inizialmente intrigante ma, alla fine, drammatico che PabloTrincia, noto per inchieste appassionate su Sky come E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano oppure Il cono d’ombra - La storia di Denis Bergamini, ha voluto dare alla sua prima pièce teatrale. Un lavoro che è una spiazzante denuncia su una delle vicende di malagiustizia più clamorose degli ultimi trent’anni. Al centro della vicenda e delle serate che Trincia ha messo in scena nel suo tour che, partito poco prima di Natale, sta girando ora tutta l’Italia, c’è una storia tragica e surreale nel suo sviluppo: la vicenda di Ezzeddine Sebai, serial killer che ha confessato in carcere quattordici omicidi di donne anziane commessi in Puglia, in provincia di Taranto, a metà anni Novanta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

